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Spor

Burak Yılmaz Antalya'ya geldi

Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA) Beşiktaş’ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya’ya geldi

04 Ocak 2019 06:01

Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA)

Beşiktaş’ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya’ya geldi.

Beşiktaş’ın, transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın devre arası hazırlık kampını gerçekleştirdiği Antalya’ya geldi. Tecrübeli futbolcunun yanında, Ryan Babel ve Cyle Larin de yer aldı. Transferiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz, havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Yılmaz, Cyle Larin ve Ryan Babel’i taşıyan araç, daha sonra siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele doğru hareket etti.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Burak Yılmaz’ın çıkışı
-Araca binmesi
-Aracın hareket etmesi

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