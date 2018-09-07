Burak Yılmaz, alacakları için TFF'ye başvurdu

Trabzonspor'un oyuncusu Burak Yılmaz, alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet ettiği belirtildi.

Trabzonspor'un oyuncusu Burak Yılmaz, bordo-mavili kulüpten 800 bin Euro'luk alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz'ın transfer döneminin bitmesinin ardından alacakları için TFF'ye başvuruda bulunduğunu söyledi.

Bordo-mavili futbolcunun geçen sezondan 400 bin avro olmak üzere yaklaşık 850 bin avroluk alacağının bulunduğu öğrenildi.

Sakatlığı süren Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın akşamki antrenmanında yer almadı. Golcü oyuncunun salonda çalıştığı kaydedildi.