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Spor

Burak Yılmaz'a Beşiktaş'tan izin çıktı

22 Temmuz 2020 22:15

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından, "Dile getirmek istediğim çok konu var ama bugün yeri olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz gündem oluşturmak istemiyorum" açıklamasın ardından Fransa ekiplerinden Lille görüşmelere başlayan Burak Yılmaz'a siyah-beyazlı kulüpten izin çıktı.

Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla mutsuz olduğunu ima eden 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız ekiplerinden Lille ile transfer görüşmelerine başladı. Beşiktaş'tan 12 milyon TL alacağı bulunan Burak'ın bonservisine karşılık 6 milyon TL talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetimin bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

 

 

TIKLAYIN - Burak Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı!

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