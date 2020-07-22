Burak Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bonservisini Beşiktaş'tan alması ve serbest kalması durumunda Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, Fransa'dan transfer teklifi aldı. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

NTVSpor'un haberine göre; bir süredir golcü futbolcuyu takibe alan Fransız temsilcisi, Burak'a 2 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Tecrübeli futbolcunun siyah beyazlılarla 1'i opsiyonlu 2 yıllık daha sözleşmesi var.

Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetiminin tercihine göre hareket edecek. Ayrılık kararı alınması durumunda milli futbolcu bonservisini talep ederek, kariyerinin son döneminde Fransa'da forma giyecek.

Bir önceki sezonun devre arasında Trabzonspor'dan 1.3 milyon Euro karşılığından Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takım ile çıktığı 41 maçta 33 gole direkt katkı (25 gol - 8 asist) sağladı.