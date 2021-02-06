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Burak Sevinç'ten Kırmızı Oda açıklaması: Diziden ayrılacak mı?

06 Şubat 2021 14:12

TV8 dizisi Kırmızı Oda'nın başrol oyuncularından Burak Sevinç, diziye veda edeceği iddiasını yalanlar nitelikte bir açıklama yaptı.

burak sevinçkırmızı oda
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