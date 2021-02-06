Burak Sevinç'ten Kırmızı Oda açıklaması: Diziden ayrılacak mı?

Kırmızı Oda'da psikiyatr Deniz'i canlandıran oyuncu Burak Sevinç dijital bir platformda yayınlanacak yeni dizisini duyurmasının ardından oyuncunun Kırmızı Oda'ya veda edeceği iddiaları gündeme geldi.
Sevinç'in BluTV'de yayınlanacak olan dizisi 'Bonkis' ismini taşıyor.
YouTube’da bir kanalda yaptığı röportajda yeni dizisiyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, “Bonkis’in çok tatlı bir hikayesi var. Benim çok hoşuma gitti. Hem bölümleri kısa hem de arta kalan zamanımı Kırmızı Oda’da Deniz olarak geçirmek beni çok heyecanlandırıyor” diyerek diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanlamış oldu.