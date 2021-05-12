Burak Sergen'den iyi haber; yoğun bakımdan çıkarıldı

Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduktan sonra hastaneye kaldırılan ve solunum güçlüğü çektiği için entübe edilen oyuncu Burak Sergen'den iyi haber geldi.
"Sadakatsiz" dizisinde "Haluk" karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan’da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Koronavirüs'e yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, solunum güçlüğü yaşayınca 22 Nisan’da entübe edilmişti.
Burak Sergen’in eski eşi Işıl Sergen, ünlü oyuncunun yoğun bakımdan çıktığını, normal odaya alındığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.