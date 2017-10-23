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Burak Özçivit'ten Rus mankene engel

Özçivit, Rus manken Victoria Bonya’nın da yakın takibindeydi

23 Ekim 2017 15:10

Rus manken Victoria Bonya’nın ilgisi, Burak Özçivit’i rahatsız etti. Özçivit, sosyal medyada fotoğrafını beğenip altına yorum yazan mankeni engelledi.

Rol aldığı yapımlar sayesinde yurtdışında da geniş bir hayran kitlesi edinen Burak Özçivit, Rus manken Victoria Bonya’nın da yakın takibindeydi.

Victoria Bonya’nın ilgisi, Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'i rahatsız etti. Hatta çiftin hayranları sosyal medyadan rus mankene, "Burak'ı rahat bırak, o Fariye ile evli" tarzında yorumlarda bulunmuştu.

32 yaşındaki Özçivit, sosyal medyada fotoğrafını beğenip altına yorum yazan rus mankene Instagram hesabından engel koydu.

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