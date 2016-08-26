Burak Özçivit'ten Güneş'e tepki: O benim kız kardeşim...

Burak Özçivit, kız kardeşiyle bir teknede bir araya geldiği anları fotoğraflayarak 'aşk haberi' diye sunan Güneş gazetesine tepki gösterdi.

Gazetenin bugünkü birinci sayfasından "Fahriye'yi yıkacak haber" başlığıyla verilen haberde, ünlü oyuncunun kız kardeşiyle birbirlerine sarıldıkları fotoğrafın altına "Ünlü oyuncu böyle yakalandı" diye yazıldı. Haberde, "Burak Özçivit, Anadoluhisarı'nda bir kıyıya yanaşıp teknesine bir genç kadını aldı. Kucaklaşıp öpüştüğü an Güneş'e yakalandı. Gizemli buluşmanın yaşandığı dakikalarda reklam çekiminde olan Fahriye bu görüntüleri görünce kahrolacak" ifadeleri yer aldı.

Burak Özçivit de kişisel Instagram hesabından kız kardeşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, altına şu tepki notunu düştü:

"O benim kız kardeşim, canım, herşeyim. İstediğim gibi sarılırım. Arkadaşlar yaptığınız habere biraz daha dikkat edin lütfen..."