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Burak Özçivit'ten Can Feda oyuncularına 'Gala' şartı!

Burak Özçivit, ‘Kardeşim Benim 2'nin gala etkinlikleri sırasında başrolü paylaştığı popçu Murat Boz ile tartışmıştı

07 Nisan 2018 23:49

Burak Özçivit yapımına ortak olduğu Can Feda sinema filminin sözleşmesine gala şartı ekledi. Yakışıklı oyuncunun, daha önce Murat Boz ile böyle bir sorun yaşadığı için böyle bir yola başvurduğu ifade edildi.

Posta'da yer alan habere göre, Burak Özçivit, ‘Kardeşim Benim 2’nin gala etkinlikleri sırasında başrolü paylaştığı popçu Murat Boz ile tartışmıştı. Çünkü Murat Boz iş temposu nedeniyle yurt dışı galalarına katılmak istememişti. Filmin gişesi hedeflenen rakama ulaşamayınca Burak Özçivit, Murat Boz’u sorumlu tutmuştu.

Burak Özçivit yapımına ortak olduğu ve 7 Nisan’da vizyona giren ‘Can Feda’ filmi için bu kez önlem aldı. Başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile sözleşmesine “Galalara katılmak zorunlu” maddesini ekledi. Kerem Bürsin’e de, “Yanlış anlama, bu maddeyi koymak zorundayız” açıklamasını yaptı.

 

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