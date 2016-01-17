Burak Özçivit, Viyana tatilindeki o izdihamı anlattı: Bizim yüzümüzden resmen özel harekat yapıldı!

Yılbaşı tatili için Viyana'ya giden Burak Özçivit ve sevgilisi Fahriye Evcen bine yakın hayranının baskına uğramıştı. Özçivit, o baskının perde arkasını anlatırken "Viyana’da bizim yüzümüzden resmen özel harekat yapıldı. 11 araba ve 65 tane polis ancak bastırdı izdihamı. Siren seslerini duysan, büyük bir olay patlak verdi sanırsın. Kapı çaldı, bir açtım karşımda polis. Aldılar bizi arabaya, havaalanına ancak öyle gidebildik" dedi.

Hürriyet’ten İzzet Çapa’ya konuşan Özçivit’in açıklamalarının ilgili kısmı şöyle:

Duyduğuma göre Viyana kapılarını zorlamışsın, hayranların izdiham yaratmış...

Yahu nereden duydun? Avusturya basınını mı takip ediyorsun? (Gülüşmeler) Çünkü bu olay oranın gazetelerinde çıktı, hatta biz de çok şaşırdık.

Orada çıkınca burada da duyuldu herhalde Burak, yoksa dünya basınında seni araştırmıyorum...

(Kahkahalar) Vaaay demek öyle olduk şimdi...

Şaka bir yana anlatsana Viyana’yı nasıl birbirine kattığınızı...

Yahu çok enteresan bir hikaye aslında. Fahriye’yle yılbaşını geçirmek için topu topu 1,5 günlüğüne Viyana’ya gittik. Neyse ben Instagram’da orada çekilmiş bir fotoğraf paylaştım, sonra gezdik eğlendik, uçağa yetişmek için otele döndük. Baktım lobide 20 kişi falan var, bizi bekliyorlar. Restorana geçmek için arkamı döndüm, 20-30 kişi de orada var.

Parti giderek kalabalıklaşıyor...

Sorma, neyse bir kargaşa başladı, itiş kakış zar zor asansöre ulaştık. Arkamızdan herkes yukarı çıkmaya çalışmış ama tabii otel yetkilileri izin vermemişler. Aşağıda bir kavga kıyamet kopuyor ki anlatamam. Otel çalışanlarının yüzleri bembeyaz, korku içinde bizi resmen odaya kitlediler, “Burada böyle şeyler olmaz” falan deyip duruyorlardı. O kalabalık da büyüdü büyüdü 700-800 kişiye kadar ulaştı.

Justin Bieber gibisin mübarek...

(Gülüyor) Bir saat kadar odada ortalığın sakinleşmesini bekledik. Yılbaşı gecesi bile sokakta dört polisin olduğu Viyana’da bizim yüzümüzden resmen özel harekat yapıldı. 11 araba ve 65 tane polis ancak bastırdı izdihamı. Siren seslerini duysan, büyük bir olay patlak verdi sanırsın. Kapı çaldı, bir açtım karşımda polis. Aldılar bizi arabaya, havaalanına ancak öyle gidebildik.

Nasıl yani, polis eşliğinde mi gittin uçağa?

Tabii ya. Polis arabada “Siz kimsiniz? Avusturya’da bu kadar nasıl tanınıyorsunuz?” deyince “Vallahi açıkçası ben de bu kadarını beklemiyordum” diye cevap verdim. “Merak etmeyin, artık güvendesiniz” falan demeye başlayınca ben de kötü bir şey oldu sandım ama meğer adamlar bu tip olaylara alışık değillermiş. Viyana kapılarına Kanuni dayandı ama galiba biz fethettik. (Gülüyor)

Her şeyin sebebi bir fotoğraf mıydı yani?

- Aynen öyle. Bizim Viyana’da olduğumuzu duyan gelmiş.

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