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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bodrum'da bir araya gelecek

Bu sezon Çalıkuşu dizisinde başrol oynayan ve birlikte oldukları iddia edilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit film projesi için tekrar bir araya gelecek

09 Temmuz 2014 10:05

“Çalıkuşu” dizisinde başrolü paylaşan ve aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, bu kez bir sinema filmi için birlikte kamera karşısına geçecek.

Hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği film için birkaç gün önce Bodrum’a gidip mekân arayan Özçivit, çekimlere Ağustos ayında start verecek. Özcivit, kendi yazdığı hikâyeden senaryolaştırılan film için günde iki saat zeybek dersi alıyor.

Cuma günü tatile çıkacak olan Burak Özçivit, filmin çekimlerine ağustos ayında başlayacak.

 

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