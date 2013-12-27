Burak Özçivit sevgilisinden Fahriye Evcen yüzünden mi ayrıldı?

Oyuncu Burak Özçivit sevgilisi Ceylan Çapa’yla ayrıldığını açıkladı. Çapa ise “Ayrılmadık” diyerek Özçivit'i yalanladı.

Ayrılık haberinin gazetelerde yer almasının ardından Ceylan Çapa “Ayrılmadık, aksine önceki akşam aile yemeğinde bir araya geldik” diye konuştu. Çapa’nın bu sözlerinin ardından gözler ünlü oyuncuya çevrildi. Sessizliğini bozan Özçivit, “Ayrıldık, bitti” dedi.

Burak Özçivit’in “Çalıkuşu” dizisindeki rol arkadaşı Fahriye Evcen’le yakınlaştığı öne sürüldü. Fahriye Evcen’in sevgilisi Özçivit’e ilgisini hisseden Ceylan Çapa’nın da bu yüzden sık sık seti ziyaret ettiği öğrenildi.