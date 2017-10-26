Burak Özçivit set kazası geçirdi

Burak Özçivit, Eskişehir’de devam eden Can Feda filminin setinde kaza geçirdi. Özçivit, yaşanan olayın ardından ilk mesajını da sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Ünlü oyuncu, 'Merak etmeyin iyiyim, kısa süre sonra sete döneceğim' ifadelerini kullandı.

Can Feda filminin setinde ayağından sakatlanan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisi Eskişehir’de yapılan Burak Özçivit’in ayak bileğindeki bağların koptuğu öğrenildi.

Ayağının üstüne basamayan Burak Özçivit, dün akşam saatlerinde Eskişehir’den İstanbul’a getirildi.

İstanbul’daki doktoruna ayağını gösteren Burak Özçivit, muayene sonucunda yaklaşık 1 ay ayağının üstüne basmaması gerektiğini öğrendi.

Burak Özçivit, Kerem Bürsin’le oynadığı, Eskişehir’de devam eden, yapımcılığını TAFFve BRK’S Yapım'ın üstlendiği, iki askerin mücadelesini anlatan “Can Feda” filminin çekimlerine bir ay süreyle ara verildi.