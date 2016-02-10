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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen sevgililer günü sembol çifti seçildi

Ankete katılan kadınlar ve erkekler, en uygun çiftin Evcen ve Özçivit olduğuna karar verdi.

10 Şubat 2016 10:24

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen sevgililer günü sembol çifti seçildi.  Bir internet sitesinin yaptığı “Sevgililer Günü'nün sembolü olabilecek ünlü çift sence hangisi” anketinde Burak Özçivit ile Fahriye Evcen sevgililer gününün sembol çifti seçildi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in yanı sıra ankette sorular ünlüler şöyle: Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ve Didem Soydan ile Can Bonomo gibi çiftlerin arasından en çok oyu alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen sevgililer günü sembol çifti seçildi.

KizlarSoruyor.com’un Sevgililer Günü dolayısıyla yaptığı ankette hem kadınlar hem de erkekler, en uygun çiftin Evcen ve Özçivit olduğuna karar verdi.  

Onları toplam yüzde 15 oyla Terzioğlu  ile Kaleli çifti izlerken, Boluğur ile Dalkılıç çifti yüzde 12 oyla üçüncü oldu. Kobal ile İmirzalıoğlu çiftinin Sevgililer Günü’nün sembol çifti olmayı hak ettiği konusunda erkekler daha kararlı oldu. 

 

 

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