Burak Özçivit: Bir taraflarından haber uydurmasınlar, böyle bir şey yok

Oyuncu Burak Özçivit, hayranının kendisini tanımadığı yolundaki iddialarla ilgili olarak “Böyle bir şey yok. Bir taraflarından haber uydurmasınlar” dedi.

İddiaya göre; geçtiğimiz günlerde balığa çıkmak için Bebek sahiline giden oyuncu Burak Özçivit, kendisini tanımayıp fotoğrafını çekmesini isteyen bir kadının, "Siz de kimsiniz ki?” tepkisiyle karşılaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; dün ‘Kara Sevda’ dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Uğur Aslan’ı Etiler’deki ofisinde ziyaret eden Burak Özçivit, söz konusu iddiayla ilgili olarak “Böyle bir şey yok. Bir taraflarından haber uydurmasınlar” diyerek iddiaları yalanladı.