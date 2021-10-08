Burak İnce ve Emre Demir, The Guardian'ın "Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği" listesinde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncusu Burak İnce ve Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian'da yer alan araştırmada gelecek vadeden 60 oyuncu arasında yer aldılar.

Burak İnce’den Altınordu’nun son parlattığı yıldız diye bahsedilen haberde 17 yaşındaki oyuncu konusunda şu bilgiler paylaşıldı:

"17 yaşında A Takım’da yıldızı parladı. Geleceği oldukça açık. Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi."

Haberin detaylarında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’nun Burak İnce hakkındaki görüşünde, "Burak çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirmesi halinde çok iyi olacaktır. Oyunun psikolojik yönünü iyi oynadığı takdirde Real Madrid seviyesinde bir oyuncu haline gelecektir. Çok yakın bir zamanda onu Avrupa’nın ilk 5 liginde oynadığını görürsek şaşırmayın" ifadelerine yer verdi.

15 yaşında A takımda oynadı

Burak İnce ilk kez 2019-20 sezonunda 15 yaşındayken Altınordu A takım forması giydi.

Genç yıldız adayı o sezon 1’inci Lig’de 21 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. 2020-21’de ligde 28 maçta 5 gole imza atan Burak, kupada 2 müsabakada 1 gol kaydetti.

Burak İnce, bu sezon Altınordu formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı.

Emre Demir de listede

The Guardian'ın gelecek vadeden futbolcular listesinde Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan 17 yaşındaki Emre Demir de yer aldı.