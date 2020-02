Burak Hakkı: Benimle birlikte olan kadının nasıl giyineceğini bilmesi gerekir

Podyumların aranan mankeniyken yönünü oyunculuğa çeviren Burak Hakkı, nişanlısının giyimine ‘hiç karışmadığını’ söylerken “Benimle birlikte olan kadının nasıl giyineceğini bilmesi gerekir” diye konuştu. Hakkı, şarkıcı İrem Derici’nin “Bir erkeği üç günde kendime aşık ederim” sözlerine de “Komik bir açıklama. Kimse kimseyi kendine aşık edemez” yorumunu yaptı.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cinmen’e konşan Hakkı’nın açıklamalarından bir kısım şöyle:

“Evliliğe inancım kalmadı” diyordunuz ama Yunan model Hara Pappa ile nişanlandınız. Ne değişti?

İnsan her an değişebiliyor. Her şey nasıl değişiyorsa biz de değişiyoruz. Futbolcuların maç sonrası kızgınlıkla söylediği şeyler gibi.

Nişanlınız için “İşte bu kadın” dedirten duygular nelerdi?

Ben çok romantik bir adam değilim açıkçası. Böyle bir enerji yakaladık, iyi anlaşıyoruz. Farklı arayışlara girmenin anlamı olduğunu düşünmüyorum. Birbirimize aşığız.

Çapkın değilsiniz o zaman...

O kelimeyi dahi kullanmak istemiyorum. Korkunç çirkin. Aldatmak ne Allah aşkına? Başka biri olursa mevcut ilişkini bitirirsin, olur biter.

İyi bir ilişkinin sırrı nedir sizce?

Bence kimya. Birbirini anlamak, dinlemek ve tabii ki aşk!

Burak Hakkı ne ister bir kadından?

Huzur isterim.

Sizi zorlayan ve kıskanan kadın istemiyorsunuz yani...

Evet, aynen öyle. Kıskançlığın hastalıklı bir duygu olduğuna inanıyorum. Kıskançlığı biraz anlayışla karşılarım ama aşırı kıskançlık sizi normal insan olmaktan çıkarıyor.

Siz kıskanç değil misiniz?

Hayır, değilim. Hiç kıskanmıyorum. Bana sorarsanız kıskançlık kendi özgüveninizle birebir bağlantılıdır.

Nişanlınızın giyimine karışır mısınız?

Hiç karışmam. Benimle birlikte olan kadının nasıl giyineceğini bilmesi gerekir.

Peki nişanlınız kıskanmıyor mu?

Sonuçta birçok kadın size hayran. Kıskanabilir ama bunun dozu var. Kıskançlığın bir sebebi olması lazım. Adam çok yalan söylüyorsa başka kadınlarla da gözle dahi flört ediyorsa o zaman kadın kıskanmakta haklı. Kadın adamı kıskanmıyor, adamın yaptığını eleştiriyor aslında o davranışıyla. Durduk yere olan anlamsız kıskançlıklar yorar erkeği. Biz basit varlıklarız kafamızda çok çözümleyemiyoruz.

Siz hiç aldatmadınız mı?

Hayır aldatmadım.

İrem Derici “Bir erkeği üç günde kendime aşık ederim” dedi. Sizin gibi yakışıklı bir adam bir kadını kendine kaç günde aşık eder?

Komik bir açıklama. Kimse kimseyi kendine aşık edemez. Öyle bir özgüven yok. Bazı erkekler vardır, aşık olmaz. Her adamı aşık edemezsiniz. Belki dünyanın en güzel kadınıdır, ama ona aşık olmazsınız başka bir kadına aşık olursunuz.

Rüzgar’la nişanlınızın arası nasıl?

Çok iyi. Zaten onun anlaşması çok önemli. Oğlumun kabul etmediği bir insanla çok zor. Arkadaş gibiler en başından beri...

Ne zaman evleneceksiniz?

2020’de evlenmeyi düşünüyoruz.

Mutlu görünüyorsunuz...

İşim var, nişanlım var, dünya tatlısı bir oğlum var, çiftliğim var... Daha ne isterim?

