Burak Elmas'tan Barcelona maçı yorumu: Kazanmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona - Galatasaray maçı öncesinde kulüp başkanları Joan Laporta ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Elmas, "İki takımın da çok köklü bir tarihi var. Laporta ile bunları paylaştık. Umarım akşam da güzel bir maç olur ve sonunda kazanan biz oluruz. Beklentimiz, Galatasaray'ın hep kazanması. Başka bir beklentimiz yok" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ve Galatasaray bugün 23.00'te Camp Nou'da karşılaşacak. İki takımın mücadelesi öncesinde başkanlar ve kulüp yetkilileri yemekte bir araya geldi.

Yemeğin ardından konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İki takımın da çok köklü bir tarihi var. Laporta ile bunları paylaştık. Umarım akşam da güzel bir maç olur ve sonunda kazanan biz oluruz. Beklentimiz, Galatasaray'ın hep kazanması. Başka bir beklentimiz yok. Maçla ilgili de konuştuk. Birbirimize başarılar diledik" dedi.

Başkan Elmas iki kulübün önemli kültürleri olduğunu söyledi. Katalan ekibine Galatasaray'ı anlattıklarını söyleyen Burak Elmas, "Barcelona bizim gibi özel bir kulüp. İki kulübün de çok köklü tarihi var. Çok güzel bir yemek oldu. Umarım bu akşam da çok güzel bir maç olur. Sonunda da kazanan biz oluruz. Galatasaray'ın tarihini Barcelonalılara anlattık. Onların mottosu 'Bir kulüpten fazlası'; Galatasaray'ın da bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu, bir kültür yuvası olduğunu anlattık. Daha iyi tanıma fırsatı buldular." ifadelerini kullandı.