Burak Elmas rest çekti, Ali Koç destek verdi

Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 13 hakemle ilgili alınan karardan haberlerinin olmadığını söyleyerek tepki gösterirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Elmas'a destek çıktı.

KulüplKer Birliği toplantısında Galatasaray Başkanı Burak Elmas sert çıkışıyla dikkat çekerken Elmas'a destek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray Başkanı Burak Elmas son günlerde gündemden düşmeyen TFF'nin hakem kararlarıyla ilgili "Kulüpler Birliği adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor" ifadelerini kullanırken Elmas rest çekti.

Burak Elmas rest çekti

Kulüpler Birliği'ni eleştiren Burak Elmas, "Biz Galatasaray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe camia olarak bu birliğin önemli parçalarıyız" dedi ve şunları kaydetti:

"Biz kendi prestijimizi bu birliğe emanet ediyoruz. Ama Kulüpler Birliği adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor. Hakem operasyonu yapılıyor, bize soran yok? G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir’in haberi olmadan hazırlanan listeyi hangi kulüpler hazırladı, bize söyleyin. Biz de bilelim. Çıkın açıklayın"

Daha sonra Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Burak Elmas'ın sözlerine destek verdi.

"Burak Elmas’ın sözlerinin tamamına katılıyorum. Kendisi haklı" ifadelerini kullanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ardından da "Biz de Fenerbahçe olarak Kulüpler Birliği’nden çıkmayı ciddi ciddi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Bu konuda ilerleyen günlerde gelişmeler yaşanabileceği bildirildi.