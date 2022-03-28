Burak Elmas'ın sonunu getiren paylaşımlar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas mali olarak ibra edilirken, idari olarak ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılar tüzük gereği seçime gidecek. Başkan Burak Elmas'ın idari ibrasızlığının sebebi olarak ise Işıtan Gün’le ilgili problemi çözememesi gösteriliyor.

Galatasaray'da mali olarak ibra edilen fakat idari olarak ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas, 1 hafta içerisinde seçime gideceklerini açıkladı. Kurala göre Elmas, yeniden aday olamayacak.

Elmas'ın listesindeki Işıtan Gün ise yine gündeme oturdu. Aylardır eski tweet'leri ve Galatasaray'ın malzemelerini Hollanda'da satma girişimiyle gündemde olan Işıtan Gün, bu kez yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Bir televizyon kanalına katılan Işıtan Gün, "Eğer konuşursam ortalık karışır" ifadelerini kullandı. Burak Elmas'ın başkanlığının düşmesi sonrası Gün'ün konuşup konuşmayacağı ise merak konusu.

Işıtan Gün'ün tweetleri

Toplantıda konuşulan konulara bakınca, Burak Elmas'ın ibrasızlığının gerekçesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün tweetleri ve Burak Elmas'ın bu krizi yönetememesi gösteriliyor.

Işıtan Gün’ün bu paylaşımlarına karşın Galatasaray’daki görevine devam etmesi, başkan Elmas’ın hiçbir şey yapmaması genel kurul üyelerinin en çok tepki gösterdiği nokta oldu. Ortaya çıkan tweet’lere karşın Gün’ü görevden almayan Elmas, toplantıda da yöneticisini koruyan bir tavır sergileyerek tepki çekti.