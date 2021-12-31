Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Galatasaray’da önceki gün gerçekleştirilen Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde devre arası yapılması planlanan transferler de masaya yatırıldı. Sarı kırmızılıların başkanı kulübün mali durumunu anlatıp transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişmelerin ardından ilk hedef Luyindama, Babel, Yedlin, Assunçao ve Feghouli ile ocak ayında yolları ayırmak.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında önceki gün gerçekleşen zirvede transfer de masaya yatırıldı.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Avrupa Ligi hedefi için Terim, orta saha ve forvet takviye gerektiğinin altını çizdi. Kulübün mali durumunu paylaşıp “Takım maliyetini düşürmeden takviye yapmamız zor” diyen Elmas ise transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

İlk iş kadro maliyeti ile yabancı kontenjanı sorunu çözecek Galatasaray şu adımları atacak:

5 oyuncu için kritik günler

Luyindama, sezon başı kendisini transfer etmek isteyen Antwerp Kulübü’ne bonservisiyle ya da kiralama formülü ile gönderilecek.

Beklentilerin uzağında kalan ve sadece 2 maçta oynayabilen Gustavo Assunçao ise kiralandığı kulübüne sezon sonunu beklemeden geri dönecek.

Ülkesi ABD’den sezon başında teklif alan De Andre Yedlin ile de yollar ayrılmaya çalışılacak.

Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Ryan Babel ile erken ayrılık adına temaslar hızlanacak. · Son dönemin başarılı isimlerinden Feghouli için acele edilmeyecek. Kadro planlaması, transfer gelişmelerine göre karar verilecek.