Burak Elmas, Fatih Terim ile ayrılık konuşmasını anlattı: Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yolları ayırdığı görüşme hakkında suskunluğunu bozdu. Elmas, bu görüşme için, "Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral'a Fatih Terim'in gidiş sürecini anlattı. 10 dakikalık görüşmeyi "Hayatımın en travmatik 10 dakikasıydı" diye tanımlayan Elmas, duyguları ve aklı arasında gidip geldiğini belirtti.

İşte Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hayatımdaki en travmatik 10 dakika"

Terim ile ayrılığın yaşanış şekli açısından çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Ben Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka" dedi.

Elmas, yetenekli gençlerle kurulmuş, uzun süre bir arada oynayacak ve Galatasaray ile büyüyüp takımı uzun süre başarıya taşıyacak bir takım kurmak istediklerini ve bu proje için Fatih Terim ile anlaştıklarını söyledi.

"Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi"

Elmas, "18 haftada bu ilişki neden bu noktaya geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa’da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi. Sonuçlar iyi gitmediği zaman bize eleştiri geliyor ama Fatih Hoca’ya da çok eleştiri gelmeye başladı.

Terim'in paylaşımını yorumladı

Galatasaray Başkanı, Fatih Terim’in “ilk imzam, son imzam” paylaşımına çok üzüldüğünü söyledi. Elmas, "10 dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve konuşmayı yaparkenki hislerimin tarifi yok. Galatasaray Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz" diye konuştu.

Fatih Terim ile aldığı ayrılık kararını kayınpederi Faruk Süren ile bile paylaşmadığını belirten Elmas, "Fatih Terim’in gölgesinde mi kalıyor Galatasaray başkanları?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben seçildiğim için başkanım. İleride sadece başkan olup olmadığım değil nasıl bir başkan olduğum değerlendirilecek."

"Belki ben 100 yıl sonra hatırlanmayacağım ama Fatih Terim hatırlanacak"

"Fatih Hoca bir Galatasaray değeri" diyen Elmas konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belki ben 100 yıl sonra hatırlanmayacağım ama Fatih Hoca, Metin Oktay, Gündüz Kılıç gibi isimler hep hatırlanacak. Fatih Terim Galatasaray değerlerinden bir tanesi. Biz o değerlerimizi korumak zorundayız. Ama bir taraftan da Galatasaray için en doğru kararları almak zorundaydım."

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