Burak Elmas devreye girdi, Ali Koç transferden vazgeçti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın ABD'li oyun kurucusu Melo Trimble'ın 150 bin euroluk EuroLeague çıkış maddesini kullanmaya karar vermişti. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı. Devreye Galatasaray Başkanı Burak Elmas girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ikna etti ve sarı-lacivertliler bu transferden vazgeçti.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iki ezeli rakip arasındaki tansiyonun düşmesinin yanında yönetim bazında ciddi bir yakınlaşma da söz konusu.

Son sıcak temas basketbol branşında yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi.

Takvim'in haberine göre, transferin gerçekleşmesine ramak kala Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı ve bu transferden vazgeçirdi. Üstelik Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Beko'nun bir oyuncu kurucuya ihtiyacı olduğu sırada bu jesti yaptığı belirtildi.