Burak Deniz ile Didem Soydan ayrıldı

Oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan, yaklaşık iki yıldır süren ilişkilerini noktaladı. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından beri aşk yaşayan çift, ilişkilerini noktaladı.

Son olarak final yapan 'Maraşlı' dizisinde rol alan Deniz ile Soydan, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. İkilinin ayrılık nedeni ise bilinmiyor.



Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan ve samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.