Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşkı başladı

Oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Beste Kökdemir ile aşk yaşamaya başladı. Çift, sokağa çıkma yasağı öncesi birlikte yürüyüş yaparken yakalandı.

İki yıl önce oyuncu Büşra Develi ile ayrılan oyuncu Burak Deniz, yeni bir aşka yelken açtı. Deniz'in yeni ilişkisi market alışverişine giderken görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Burak Deniz yalnızlığına meslektaşı Beste Kökdemir ile son verdi. Çift, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.



Sahilde yürüyüş yapan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa süreli panik yaşayan Beste ve Burak koşar adımlarla markete girdi.



Sokağa çıkma yasağından önce alışveriş yapan çift, gazetecilerin "İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna sessiz kalırken muhabirlere "Kolay gelsin" demek ile yetindi.