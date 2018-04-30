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Burak Aksak yeni kitabının Ankara'daki imza gününde D&R'da okurlarıyla buluştu

İSTANBUL, (DHA)- “Leyla ile Mecnun” dizisinin senaristi Burak Aksak aynı isimli kitabının Ankara'daki  imza gününde D&R Cepa'da sevenleri ile bir araya geldi

30 Nisan 2018 17:51

İSTANBUL, (DHA)- “Leyla ile Mecnun” dizisinin senaristi Burak Aksak aynı isimli kitabının Ankara\'daki  imza gününde D&R Cepa\'da sevenleri ile bir araya geldi.

Burak Aksak imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dünyada en iyi 50 dizi arasına giren Leyla ile Mecnun\'un  öyküsünün yeni hikayelerle devam ettiği kitabı imzalatmak  için gelen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

Mecnun’un hikayesini  kitapta anlatmaya devam eden Aksak, Leyla ile Mecnun hikayesinin asıl finalini yapmak istediği şekilde  bu kitapla okuyucuya aktarıyor.

Mecnun, İsmail Abi, Erdal Bakkal, Baba İskender, Yavuz Hırsız, Yedek Kamil, Gözlüklü Çocuk Kaan ve Aksakallı Dede bu kez bambaşka bir maceranın peşine düşüyor. O geminin geleceğine ilk günkü gibi inananların, sevdiği kızın gözlerinin içine bakarak ‘seni seviyorum’ diyemeyenlerin, kendi çölünde kaybolanların hikâyesi Leyla ile Mecnun Burak Aksak’ın kalemiyle yeni başlangıçlar için geri dönüyor.

(FOTOĞRAF)

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