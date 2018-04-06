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Kültür-Sanat

Burak Aksak 'Leyla ile Mecnun' kitabıyla geri dönüyor

İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜK bir hayran kitlesine sahip olan 'Leyla ile Mecnun' dizisinin yaratıcısı Burak Aksak, aynı isimli kitabının ilk imza gününde D&R Marmara Forum’da sevenleriyle buluşacak

06 Nisan 2018 12:47

İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜK bir hayran kitlesine sahip olan \'Leyla ile Mecnun\' dizisinin yaratıcısı Burak Aksak, aynı isimli kitabının ilk imza gününde D&R Marmara Forum’da sevenleriyle buluşacak. Kitap ilk kez burada satışa sunulacak.

Yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, bu kez bambaşka bir hikâye ile sevenleriyle yeniden buluşacak. Dizinin senaristliğini üstlenen Burak Aksak, Leyla ile Mecnun ismini verdiği kitabında okuyucuları yine farklı bir yolculuğa çıkaracak.

Mecnun, İsmail Abi, Erdal Bakkal, Baba İskender, Yavuz Hırsız, Yedek Kamil, Gözlüklü Çocuk Kaan ve Aksakallı Dede bu kez bambaşka bir maceranın peşine düşüyor. O geminin geleceğine ilk günkü gibi inananların, sevdiği kızın gözlerinin içine bakarak ‘seni seviyorum’ diyemeyenlerin, kendi çölünde kaybolanların hikâyesi Leyla ile Mecnun Burak Aksak’ın kalemiyle yeni başlangıçlar için geri dönüyor.

Aksak, 8 Nisan Pazar günü saat 15:00\'te Leyla ile Mecnun kitabını ilk kez imzalayacak.

(FOTOĞRAF)

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