Burak Akkul: Şaşırmıyoruz, sonuçları endişeyle bekliyoruz

Koronavirüs nedeniyle 21 gün entübe uyutularak tedavi gören gazeteci ve program yapımcısı Burak Akkul, sosyal medya paylaşımıyla normalleşme sürecine dair endişelerini belirtti.

Çok Gezenti adlı programı üzerinden dünyanın pek çok yerini gezen Burak Akkul, Koronavirüs'e yakalanmış ve verdiği mücadele ile milyonların takip ettiği bir isim haline gelmişti. Kısa bir süre önce sonuçlanan tedavisi sonrasında taburcu edilen Akkul, sosyal medya hesabından ardı ardına açıklanan normalleşme süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Akkul, alınan kararların temelinde ekonomik etkenler yattığını söyledi ve şunu paylaştı:

“Dünya daha fazla dayanamıyor, sağlık yerine ekonomiyi seçiyor… Şaşırmıyoruz. Sonuçları endişeyle bekliyoruz.”