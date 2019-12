Nejat İşler, Eurovizyon'da Ermenistan'ı temsil edecek olan gruba seslendi: "Hey, biz yapmadık!"



Nejat İşler, Roll dergisine verdiği röportajda, soykırımı anlatan bir şarkı ile Eurovizyon'da Ermenistan'ı temsil edecek olan System Of A Down grubuna seslendi: "Hey, biz yapmadık!"



Konserde bayrak açasım var



Grubun yaptığı müziği bildiğini ve çok beğendiğini belirten Nejat İşler, şunları söyledi: "Ermeni oğlanlar bunlar. Çok iyi grup be! Belçika'da bir konserlerine gittim. Uçakta Metal Hammer okuyordum, içinde bir ropörtajları vardı. Yeni albümleri soykırım üzerineydi. Türkiye'de bu kadar çok sevenleri olduğunu bilseler ne yaparlar diye düşündüm. Konserde Türk bayrağı açıp sallamak istedim: Hey! Biz buradayız be! Biz yapmadık!"



Neyi kabul edecekmişiz



Ünlü oyuncu, "System Of A Down, soykırımın kabul edilmesini talep ediyor. Bu talebi nasıl karşılıyorsun?" sorusuna da yanıt verdi: "Neyi kabul edelim? System Of A Down'a anneleri, babaları bir şeyler anlatmış, ama onlar hiçbir şey yaşamadı ki. Halklar arasında bir husumet yok. Birinci Dünya Savaşı'nda herkes birbirine bir şey yaptı, bütün milletlerin tarihinde var bunlar. Bunu büyütmemek lazım."



Nejat İşler, sorunun çözümüyle ilgili "Bence şu anda yapılması gereken şey, el ele tutuşmak... Kars'tan Ermenistan'ın ışıklarını görüyor, ama oraya gidemiyorsun. Bence diaspora denilen zengin abiler bundan nemalanıyor" dedi.