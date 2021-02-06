Bünyesinde yaklaşık 7 bin personel çalıştıran TRT, “dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere" 1 yılda 1.6 milyar lira harcamış

TRT’nin, “dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderleri” adı altında 2019’da tam 1.6 milyar TL harcadığı anlaşıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, bünyesinde 6 bin 865 personel barındıran TRT, “tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri” adı altında 2018'de 25.4 milyon lira, 2019'da ise bunun için tam 34.2 milyon lira harcamada bulundu. TRT'nin 1.6 milyar liralık “kurum dışı harcama listesi” şöyle:

■ 627 milyon 775 bin TL: Kurum dışı haber ve haber programı giderleri

■ 570 milyon 857 bin TL: Kurum dışına yaptırılan program giderleri

■ 102 milyon 760 bin TL: Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderleri

■ 65 milyon 354 bin TL: Enerji giderleri

■ 60 milyon 426 bin TL: Firmalar aracılığıyla alınan eleman ücretleri

■ 49 milyon 759 bin TL: Kira giderleri

■ 46 milyon 198 bin TL: TV ve radyo programları için hizmet alım giderleri

■ 40 milyon 409 bin TL: Özel güvenlik hizmet giderleri

■ 34 milyon 227 bin TL: Tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri

■ 32 milyon 600 bin TL: Tamir, bakım ve tadilat giderleri

■ 28 milyon 698 bin TL: Taşıma giderleri

■ 24 milyon 233 bin TL: Temizlik giderleri

■ 19 milyon 725 bin TL: Drama, çocuk, eğlence program üretim giderleri

■ 16 milyon 891 bin TL: Telif hakları giderleri

■ 15 milyon 974 bin TL: RTÜK kanal frekans giderleri

■ 5 milyon 816 bin TL: Seslendirme ve tercüme giderleri

■ 5 milyon 558 bin TL: Görüntü ve sanat hizmeti giderleri

■ 5 milyon 182 bin TL: Aidat ve katılma payları

■1 milyon 721 bin TL: Sigorta giderleri

■ 11 milyon 297 bin TL: Diğer çeşitli giderler