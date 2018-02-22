Bünyan'dan Mehmetçik için 33 bin litre süt

BÜNYAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'nin Bünyan ilçesinde, vatandaşlar Süt Üreticileri Birliği öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için 33 bin litre süt gönderdi.

Karatay Mahallesi\'nde düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Ak Parti İlçe Başkanı Özkan Altun, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Bünyan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Adem Altuntaş, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Bünyan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Adem Altuntaş, törende yaptığı konuşmada, \"Devletimizin gücü çok şükür her şeye yetiyor. Bizler sadece çam sakızı çoban armağanı devletimizin ve askerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve onlara destek vermek için böyle bir kampanya yaptık. Üreticilerimize teşekkür ediyorum hepsi çok duyarlı davrandı ve 33 bin litre süt toplandı. Kendileriyle paylaştığımızda Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız destek oldular kendilerine de birliğimiz adına teşekkür ediyorum.Rabbim ülkemizi ve askerimizi korusun” dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ise, \"Ordumuzun istiklal ve istikbal savaşı verdiği bugün de bu hassas düşüncenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. YPG’si,PKK’sı,YPJ’si,DAEŞ’i her türlü terör örgütünü bir arada gördüğümüz ve yedi düvelin bir arada ülkemize karşı nasıl bir tutum takındığını hepimiz görüyoruz. Bu millet sinesindeki iman ile Allah\'ın izniyle bu hainlere, bu bölücülere, bu emperyalistlere, bu kan emicilere hak ettiği dersi inşallah veriyor, vermeye de devam edecek. Afrin şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin birer Mehmetçik olarak Afrin\'de, Musul\'da ve Kerkük’te hainlere karşı savaşacağımızın tüm dünya tarafından bilinmesini istiyorum. Ben tekrar hassas yaklaşımınızdan dolayı ve evladı vatana yalnız olmadığını gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ise, kampanyayı duyduğunda oldukça duygulandığını ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti.

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