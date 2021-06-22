Bünyan Kadın Cezaevi'nde işkence iddiasına suç duyurusu

Kayseri’deki Bünyan Kadın Cezaevi’nde bulunan Ebru Çelikdağ, süngerli odaya kapatıldığını ve çıplak haldeyken dövüldüğünü iddia etti. Çelikdağ'ın ailesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, hırsızlık suçundan aldığı ceza nedeniyle 4 yıldır Kayseri’deki Bünyan Kadın Cezaevi’nde bulunan hükümlü Ebru Çelikdağ, kendisi gibi cezaevinde olan eşiyle telefonda konuşurken kendisine işkence yapıldığını, artık dayanamadığını kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine eşinin ablası Dilber Mete, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Artık dayanamıyorum, kendimi öldüreceğim"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Dilber Mete, dilekçesinde, “Telefonda eşine ağlayan ve kendisini öldüreceğini, artık dayanamadığını söyleyen gelinimize, kadın başgardiyanın çırılçıplak soyarak işkence yaptığını, dövdüğünü, havasız kalması için süngerli bir odaya kapattığını, çıplak bedenine gelip geçtikçe çimdik attığını öğrendik. Hükümlü olarak devletin himayesi, koruması altında bulunan ve devletimize emanet ettiğimiz gelinimize, astım hastası olduğu halde kapalı yerde tutarak ayrıca işkence yapılmaktadır” dedi.

"Yapılanlar insan onuruna yakışmıyor"

Bünyan Kadın Cezaevi ile ilgili daha önce basına yansıya rüşvet iddialarının hatırlatıldığı dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Rüşvet verecek kadar parası olmayan yoksul insanlara mı bu işkence faaliyetleri yürütülmektedir, bunu da bilemiyorum. Bu aymazlığı ve bu cesareti nereden aldıklarının da araştırılması talebim bulunmaktadır. Bu işkenceyi, insanlık dışı uygulamayı amirlerine, müdürlerine güvenerek mi yoksa daha büyük bir yerlere güvenerek mi yapmaktadırlar? ‘Nasıl olsa bize bir şey olmayacaktır’ diye mi düşünmektedirler. Bunun da ispatı gerekmektedir. Yapılan, onurlu olarak nitelendirilmeyecek bir durumdur. İnsan onuruna yakışmamaktadır. İnsanları sınıflarına ayırarak mı davranış biçimi sergilemektedirler bu anlaşılabilir değildir.”

Dilber Mete, dilekçesinde, işkence ve kötü muameleyle suçladıkları başgardiyan ile cezaevi yönetiminden, idaresinden de şikayetçi olduğunu belirterek, şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti