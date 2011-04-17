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Spor

BÜNYAMİN SUDAŞ ALTINCILIKTA KALDI ANKARA (A.A)

17 Nisan 2011 20:29

-BÜNYAMİN SUDAŞ ALTINCILIKTA KALDI ANKARA (A.A) - 17.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda artı 105 kiloda podyuma çıkan Bünyamin Sudaş, koparmada kaldırdığı 184 kiloyla altıncılıkta kaldı. Rusya'ya bağlı Tataristan özerk cumhuriyetinin başkenti Kazan'da bugün sona erecek olan Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan Sudaş, koparmada ilk hakkında 170, ikinci hakkında 180 kiloyu kaldırdı. Son hakkında ise 184 kilo kaldıran Sudaş, rakiplerinin müsabakaya daha yüksek kilolarla devam etmesi nedeniyle altıncı sırada yer alabildi. Bu kiloda birinciliği 195 kiloyla Ukraynalı İhor Shimechko elde ederken, ikinciliği ise 192 kiloyla Rus Dmitry Lapikov kazandı. Müsabakanın üçüncüsü, Gürcü Irakli Turmanidze oldu.

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