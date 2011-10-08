T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Bunun karşılığ ceza!'

İbrahim Tatlıses'in son evliliğine onay veren Perihan Savaş'a 'Bunun karşılığı ensest' diyen Derya Tuna'ya tazminat davasının yanı sıra ceza davası da açı

08 Ekim 2011 03:00


T24 - İbrahim Tatlıses'in son evliliğine onay veren Perihan Savaş'a 'Bunun karşılığı ensest' diyen Derya Tuna'ya tazminat davasının yanı sıra ceza davası da açıyor.



Perihan Savaş kendisine “İbrahim’in karısıyla nasıl arkadaş olursun, bunun karşılığı ensest’ diyen Derya Tuna’ya tazminat davasının yanı sıra ceza davası da açıyor...


Vatan gazetesinin haberine göre, İbrahim Tatlıses’in hayatına giren iki kadın Perihan Savaş ve Derya Tuna arasındaki gerilim günden güne artıyor. Tuna’nın içinde ‘ensest’ sözü geçen eleştirisi karşısında soluğu savcılıkta alan Savaş, 100 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.


Bununla da yetinmeyen Savaş, ceza davasının da açılması için avukatı Mehmet Dedeoğlu’na talimat verdi. Dün savcılığa başvuran Dedeoğlu, dava gerekçelerini şöyle açıkladı:


Derya Tuna, ensest sözüyle müvekkilimizin saygınlığını, şerefini, haysiyetini ve itibarını hedef alarak, itibarsızlaştırmak istemiştir.

Bu açıklamadan dolayı müvekkilimin 17 yaşındaki oğlu Savaş Zafer yaşı itibariyle çok kötü etkilenmiş, bir çocuk sahibi olan kızı Melek Zübeyde Akkaş da oldukça üzülmüştür.

Bu nedenle T.C.K’nın “Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinin uygulanmasını talep ediyoruz.






ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24