'Bunun karşılığ ceza!'



T24 - İbrahim Tatlıses'in son evliliğine onay veren Perihan Savaş'a 'Bunun karşılığı ensest' diyen Derya Tuna'ya tazminat davasının yanı sıra ceza davası da açıyor.







Perihan Savaş kendisine “İbrahim’in karısıyla nasıl arkadaş olursun, bunun karşılığı ensest’ diyen Derya Tuna’ya tazminat davasının yanı sıra ceza davası da açıyor...



Vatan gazetesinin haberine göre, İbrahim Tatlıses’in hayatına giren iki kadın Perihan Savaş ve Derya Tuna arasındaki gerilim günden güne artıyor. Tuna’nın içinde ‘ensest’ sözü geçen eleştirisi karşısında soluğu savcılıkta alan Savaş, 100 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.



Bununla da yetinmeyen Savaş, ceza davasının da açılması için avukatı Mehmet Dedeoğlu’na talimat verdi. Dün savcılığa başvuran Dedeoğlu, dava gerekçelerini şöyle açıkladı:



Derya Tuna, ensest sözüyle müvekkilimizin saygınlığını, şerefini, haysiyetini ve itibarını hedef alarak, itibarsızlaştırmak istemiştir.

Bu açıklamadan dolayı müvekkilimin 17 yaşındaki oğlu Savaş Zafer yaşı itibariyle çok kötü etkilenmiş, bir çocuk sahibi olan kızı Melek Zübeyde Akkaş da oldukça üzülmüştür.

Bu nedenle T.C.K’nın “Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinin uygulanmasını talep ediyoruz.













