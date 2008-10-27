Bunun için mi okudular?

1160 üniversite mezunu, işsizlikten bunalıp maden işçisi olabimek için başvurdu. Adaylar kürek, balta ve kazmayı kullanma testine girecek.



Akşam gazetesinin haberine göre, Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarına alınacak 3 bin işçi için başvuran 37 bin 196 kişi arasında 1160 üniversite mezunu da bulunuyor.



İşe girecek üniversite mezunlarına ise 2 asgari ücret maaş verileceği öğrenildi. TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, madenci olmak için başvuran 1160 üniversite, 12 bin 352 lise ve dengi okulları, 8 bin 902 ortaokul ve 14 bin 782 ilköğretim okulu mezunu, 27 Ekim-10 Kasım tarihlerinde yapılacak mülakata katılacak. Görüşmelerde maden ocaklarına yatkınlıkları yönünde sınava tabi tutulacak adayların, uzunlukları 3 metreyi bulan maden direği taşımalarının yanı sıra kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandıkları uygulamalı test edilecek. Üniversite mezunları da dahil olmak üzere avuç içlerine bakılarak işe yatkınlıkları belirlenmeye çalışılacak adayların, boy ve kilo dengesi de göz önünde bulundurularak yapılacak tercihlerin ardından noter huzurunda kura çekilecek.



Oğlum bile gelse sınava girmesi gerek



TTK Genel Müdürü Rıfat Dağdelen, her eğitim grubundan insanın, yerin metrelerce altında çalışmayı göze aldığına dikkati çekerek, “Hiç kimse, iş vaadiyle sahtekârlara aldanmasın. Direk taşımayı ve kazma kullanmayı bilmeyen madenci olamaz. Madenciliği bilmeyen, oğlum bile olsa kurumdan içeri giremez. 1 Ocak 2009'dan itibaren işbaşı yapılacak” dedi. İlk işe başlama ücreti 2 asgari ücret olarak belirlenirken, sonra kademe kademe artış yapılacağı belirtilirken, en yüksek ücret 2 bin YTL olacak.

