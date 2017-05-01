"Bunun adı resmî tatil değil, sokağa çıkma yasağı"

Milliyet yazarı Asu Maro, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılmasıyla ilgili olarak "Bunun adı resmî tatil değil, belli bir bölgede oturanlar için sokağa çıkma yasağı aslında. Ne diyelim. Umarım buzdolabınızı doldurmuşsunuzdur, su isteseniz zor bugün" dedi.

Asu Maro'nun "Taksim 1 Mayıs’a hazır" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Geçen hafta bir çıktım Taksim Meydanı’na, bir rengârenk laleler var, bir de metal polis bariyerleri. Hani tam bir bahar coşkusu duyacak, havaların nihayet ısınmasına sevinip kediler gibi parkta bir banka kıvrılmayı hayal edecek oluyorsun, metal soğuğu çarpıyor yüzüne: Taksim Meydanı 1 Mayıs’a hazırlanıyor.

Haber değeri mi var, bariyerler zaten doğal dokumuzun bir parçası, ama yok bu kutlu gün için kamyonlarla takviye getirilmiş durumda. Kapanmayan cadde, sokak kalmasın. Taksim Meydanı’nın bu yıl da yasak olduğu çok önceden bildirilmiş, DİSK de 1 Mayıs’ı Bakırköy’de kutlayacağını açıklamıştı aslında. Ama gene de Bakırköy’de bazı caddeler trafiğe kapatılarak önlem alınsa da, asıl hummalı hazırlık Taksim ve ‘civarında’ ki bu civar dediğimiz, sahiden geniş bir bölgeyi kapsıyor.

Adını koymak gerekirse, sabah saat 5 itibarıyla bir günlük hapis hayatımız başlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Tarlabaşı Bulvarı, Mete, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri trafiğe kapalı.

“Ne olacak canım, metroyla gideriz gideceğimiz yere” mi dediniz? Gidemiyorsunuz, Taksim metro istasyonu kapalı.

“En yakın istasyona yürür oradan binerim?” diyecekleri de düşünmüşler; Şişhane ve Osmanbey istasyonları da seferlere kapalı.

Tünel? Tabii ki, kapalı. Ama zaten vapur seferleri de yapılmıyor. Evet, ulaşım engeli Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskelelerinin şehir hatları ve iki yakanın bütün deniz motoru seferlerini kapsıyor.

Bunun adı resmî tatil değil, belli bir bölgede oturanlar için sokağa çıkma yasağı aslında. Ne diyelim. Umarım buzdolabınızı doldurmuşsunuzdur, su isteseniz zor bugün.

Bir de tabii hastalanmamaya bakın. Devekuşu Kabare’nin “Yasaklar” oyununu; özellikle Zeki Alasya - Metin Akpınar’lı “Buradan geçmek yasak” skecini izlemenizi öneririm hazır evde otururken. Belki bir yolunu bulursunuz gideceğiniz yere varmanın.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz kutlu olsun.