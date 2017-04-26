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Yaşam

Bunun adı canilik: 8 yavru köpek, başları taşla ezilerek öldürüldü

"Bunun adı caniliktir, insanlık dışı bir şeydir”

26 Nisan 2017 21:44

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 8 yavru köpek kafası taşla ezilerek veya bıçaklanarak öldürüldü.

Besni ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 1 ay önce doğan 8 adet yavru köpeğin barınması için mahalle sakinleri Besni Belediyesinden yardım istedi.

Besni Belediyesi tarafından mahallelinin talebi üzerine arazi üzerinde bir yerin etrafını tel örgüyle çevrildi. Mahalle sakinleri ve gönüllüler tarafından yavru köpeklerin günlük bakım ve ihtiyaçları karşılanıken, önceki gece yavru köpekler vahşice öldürüldü. Köpeklerin bazılarının kafasının taşla ezildiği, bazılarının ise kesici alet ile kesilerek öldürüldü. Diğer köpekler, yavru köpeklerin öldürüldüğü yerden hiç ayrılmadı.

Hayvan gönüllüleri köpekleri beslemeye gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Durumu polise bildiren gönüllüler olayı ‘vahşet’ olarak değerlendirdi.

Olayla ilgili açıklama yapan Mükremin Gören, köpekleri yemlemeye geldiklerinde yavru köpekleri kafaları taşla ezilmiş ve bıçakla kesilmiş halde bulduklarını söyleyerek, "Biz buraya gelerek köpeklerin günlük bakımlarını, tedavilerini yapıyoruz, yemek ve ilaçlarını veriyoruz. Akşam saatlerinde geldiğimizde acı manzarayla karşılaştık. 8 adet yavru köpeği kafalarının taşla ezilmiş ve bıçakla kesilmiş halde bulduk. Bunun adı caniliktir, insanlık dışı bir şeydir” dedi. Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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