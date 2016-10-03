Bunu yazan bir imam: Cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Gedik köyü İmamı A.Y., kendisine ait sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, 'Hayırlı cumalar cuma'mız mübarek olsun. Cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız' paylaşımında bulununca tepki topladı.

DHA’nın haberine göre, Bayramiç’in Gedik Köyü'nün imamı A.Y., Facebook hesabından ‘'Hayırlı cumalar, cuma'mız mübarek olsun. Cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız’' yazısını paylaştı. İmam A.Y.'in paylaşımını görenler, tepki gösterdi.

Tepkili vatandaşlardan bazıları sosyal medyadan örgütlenip, gelecek cuma namazını Gedik Köyü'nde kılmaya karar verdi. Vatandaşların aldığı bu karar karşısında imam Y. de sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir paylaşım daha yaparak, ‘'Bu cuma günü tüm dava arkadaşlarımızı Gedik Camisi'ne bekliyorum. Cemaatimiz bol olsun azcık’' ifadelerini kullandı.