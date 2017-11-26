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Yaşam

Bunu yapan 'insan'; Aydın'da 15 köpeği zehirli et ve mamalarla öldürdüler!

Köpeklerin öldürülmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

26 Kasım 2017 19:37

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 15 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kaplara bırakılan zehirli et ve mamalarla öldürüldü. 

Birgün'ün haberine göre, Astim Organize Sanayi ve Efeler Mahallesi ile Işık Mahallesi yolu üzerindeki sokak hayvanları için konulan su ve mama kaplarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dün zehirli et ve mama bırakıldı. Bunlardan yiyen 15 köpek öldü. Hayvanseverler durumu Efeler Belediyesi'ne bildirdi. Köpeklerin bir kısmı hayvanseverler,bir kısmı da belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Gördükleri manzara karşısında şoke olduklarını anlatan hayvansever Fırat Sert, "Can dostlarına yapılan bu eziyete, işkenceye yasalarda hiçbir yaptırım olmaması nedeniyle bu tür olaylar, devam edecektir. Yasaların değişmesi gerekiyor. Yapılan bu katliamın sadece para cezası var. Kabahatler Kanunu'na giren suç olarak değerlendiriliyor. Bu da caydırıcı olmuyor" dedi.

Sert, köpeklerin öldürülmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

 

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