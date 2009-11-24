'Bunu o soruyu sormayın!'

218 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen şarkıcı Deniz Seki, o günleri ilk kez anlattı.

- Arkadaşlar. Tam dokuz aydır mikrofunumdan ayrıyım. Şu an benim için çok önemli. Sizler de benim kadim dostlarımsınız. Sizleri şarkıyla kucaklamak istedim.

- Heyecanımı affedin ne olur. Yaklaşık dokuz aydır kamerealardan uzak yaşıyorum. Desteklerinizi hiç esirgemediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

- Aslında söyleyecek çok şeyim yok. Şarkılarımdan başka söyleyecek başka şeyim yok. Heyecanımı mazur görün. Benim ana dilim müzik. Ne diyim.

- Bu şarkıyı kalbim için yazdım. Çünkü kalbimi çok üzdüm. Artık kalbimi üzmek istemiyorum. O benim için çok kıymetli.

- Şu anda çok bambaşka bir Deniz'im ben.

- Deniz olarak gittim, okyanus olarak döndüm.

- Çok tuhaf bir yolculuktu. Maneviyatı çok yüksek. İçinde hayata dair çok tecrübeler var. O yüzden özgürlüğün kıymetini bilin.

- Kitap yazmayı çok isterim. İnşallah önümüzdeki günlerde biriktirdiğim notlarımı düzenleyeceğim. Ama bunun için çok çalışmam lazım.

- Orada kendimi yalnız hissetmedim. Çok kocaman bir ailem var. Onlarla gurur duyuyorum. İki kardeşim annem akrabalarım halalarım. O kadar büyük bir nefes ki...

- Aynı zamanda sevenlerim hayranlarım. Onlar da aynı çileyi çeker gibiydi. O mektupların hepsi çekmecemde.

- Mektupları defalarca okudum. Kendimi yalnız hisssetmeme fırsat vermedi ailem. Şarklılarım da beni yalnız bırakmadı. Meğer ne kadar çok seviliyormuşum. Ne kadar vefalı arkadaşlarım varmış. Hiç ummadığım dostlarım oldu. Orası sırat köprüsü gibiydi.

- Aşk benim için vazgeçilmez birşey. Aşk olmadan hayat yaşanır mı. Ben aşka aşığım. Şu anda özgürlüğe aşığım.

- Ben değiştim herşeyden önce. Şu anda hayatımı yeniden yorumlama aşamasındayım. Beni çok heyecanlandırıyor ve farklı kılıyor. Bir taraftan çok enteresan bir hayat hikayesi. Bir taraftan da Allah'ın sevgili kuluymuşum. Ben sizleri orada hep seyrettim. Dokuz aydır sizlerden uzaktım.

- Komple bir değişim içindeyim. Böyle olsun istedim. Böyle olmasını uygun gördüm. Eski ekibimle 7 yıllık bir hukukumuz var. Onlar bana kırgın değil. Gerçek müzisyenler birbirlerine kırılmazlar.

Uyuşturucuyu ne kadar süre kullandınız?

Bu soruyu duymamış kabul ediyorum... Sorulmamış kabul ediyorum.

Estetik operasyon iddialarıyla ilgili...

- Evet böyle bir operasyon geçirdim. Ama bu ne estetik, ne toplatma ne de başka bir şey. Arkadaşlar vücudumda bana ait olmayan hiçbirşey istemiyorum. Bu naçizane kabul ederseniz kendimce aldığım bir karar. Yapılan sadece protezlerimden kurtulmak istediğim bir operasyondu. Bunu bu kadar büyütmenin alemi yok. Son derece dürüst olduğumu da biliyorsunuz. Böyle haberlerle ilgilenmek istemiyorum.

Uyuşturucu gibi can sıkıcı bir suçlamayla cezaevine girdiniz. Uyuşturucu karşıtı kampanya yapılsa katılır mısınız?

- Bunun cevabını az önce verdim. Bedelini çok ağır ödedim. Gençlere vereceğim mesajı da şarkılarımla vermeyi düşünüyorum.

Yaşadıklarınızın "Ah aldığınız" için başınıza geldiğini hiç düşündünüz mü? Yüce Allah'a bunu sordunuz mu?

- Hiç kimsenin kalbi, özgürlüğünün elinden alınacağı kadar kırılmaz. Yaşadıklarımın, herhangi birinin ahıyla olabilecek bir şey olmadığını biliyorum. Çünkü Allah'ın sevgili bir kulu olduğumu düşünüyorum.