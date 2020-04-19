Bunu 'insan' yaptı; belini çelik telle sıkı sıkıya bağladılar!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, karnına sıkıca sarılarak çelik telle bağlanan ''Meraklı'' isimli kedi, sahiplerinin sürekli kustuğunu ve tuvaletini yapmakta zorlandığını fark etmesi üzerine ölmek üzereyken kurtarıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Cünürye Mahallesi'nde ikamet eden Salih Aran'ın 3 yıldır bahçede bakımını üstlendiği "Meraklı" adlı kedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından karnına çelik tel ile sıkıca sarılarak işkenceye maruz bırakıldı.

Röntgende ortaya çıktı

Akıllara durgunluk veren vicdansızlık yaklaşık 15 gün sonra ortaya çıktı. Kedinin sürekli zayıfladığını, zaman zaman kustuğunu ve tuvaletini yapmakta zorlandığını fark eden Salih Aran, hayvanı veterinere götürdü.

Yapılan muayenede bir bulguya rastlanmazken, korkunç olay röntgende ortaya çıktı. Röntgende kedinin karnına sarılıp düğümlenmiş çelik tel olduğunu fark eden Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, büyük şaşkınlık yaşadı.



Kedinin tüylerinin altında kaldığı için dışarıdan fark edilmeyen teli kesen veteriner hekim, hayvanı klinikte gözetim altına aldı.

"Meraklı", belindeki telden kurtulduktan sonra veteriner kliniğindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak evine döndü.