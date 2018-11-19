Bunu diyen bir akademisyen: İyi bir ev hanımı olmak bakan, başkan, başarılı bir iş kadını olmaktan elzemdir, seçimde kadınlara oy vermeyeceğim

T24

Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, 31 Mart’taki yerel seçimlerde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini açıkladı.

Karalı, iyi bir çocuk yetiştirmenin ve iyi bir ‘ev hanımı’ olmanın ‘bakan, başkan ya da başarılı bir iş kadını’ olmaktan daha ‘elzem’ olduğunu savundu.

Kişisel Twitter hesabından “İLAN EDİYORUM” notuyla bir açıklama yayınlayan Karalı şunları söyledi:

“Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iBunu diyen bir akademisyen: İyi bir ev hanımı olmak bakan, başkan, başarılı bir iş kadını olmaktan elzemdir, seçimde kadınlara oy vermeyeceğim.”