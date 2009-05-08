Bunu da mı yaptı?

Angelina Jolie fotoğrafları - FOTOGALERİ

Tüm bu iddialar Hollywood'un en gözde kadın yıldızı Jolie'nin eski koruması Mickey Brett'in yakında piyasaya çıkacak olan kitabında yer alıyor. Brett'in öne sürdüğüne göre Jolie, geçmişte annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle birlikte oldu. Kitapta anlatılana göre Bertrand, sevgilisiyle sert bir tartışma yaşadı. Jolie de aynı gün annesinin sevgilisiyle ateşli saatler geçirdi. Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, 2007 yılında kanser nedeniyle yaşama veda etmişti.Brett'in kitabındaki iddialar bu kadarla da bitmiyor. Eski korumaya göre Jolie, sevgilisi ünlü aktör Brad Pitt'i bir kadın rock yıldızıyla da aldattı.Brett kitabında Pitt- Jolie ilişkisinin, ünlü aktör henüz Jennifer Aniston ile evliyken başladığını da belirtiyor.