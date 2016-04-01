Bunu da 'insan' yaptı: Tuvalet temizleyerek baktığı kedileri katlettiler!

Sokak kedilerine mama parası kazanmak için tuvalet temizleyen Sibel Arıbaş isimli vatandaş, beslediği kedilerden 7’sinin zehirlenerek öldürülmesine isyan etti. Arıbaş, kendisine yemek almayıp kedilere mama aldığını belirtirken "Allah onları da çocuklarından eylesin, istedikleri bir kap su, bir lokma ekmek" dedi.

Milliyet’in haberine göre, maddi durumu iyi olmamasına rağmen hayatını Kemer’deki sokak kedilerine adayan 41 yaşındaki Sibel Arıbaş, sabahleyin çalışmakta olduğu Kemer Liman Caddesi’nin arkasındaki umumi tuvalete geldiğinde, 7 kedisinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kedilerinin başında uzun süre gözyaşı döken Sibel Arıbaş, "Çocuklarım" dediği kedilerinin kimseye zararı olmadığı halde öldürüldüğünü belirterek, "Çocuklarım çok güzeldi. Hepsini öldürdüler, bunu yapanların hepsi katil" diye konuştu. Ölen kedilerinin tüylerini son kez okşayan Arıbaş, şunları söyledi: "Ne istediler bu çocuklarımdan, yazık günah, bin cami yaptırsa bunun günahı affolmaz dedi. Bunların hepsi Bedri Yalçın’ın bahçesinde yaşıyorlardı. yemek yemeğe buraya geliyorlardı. Hepsinin ağzında köpük var zehirlemişler." İki yıldır Kemer’de yaşadığını belirten Sibel Arıbaş, "Onlar yaşasın diye yemiyorum yediriyorum, nerede aç kedi varsa gidip doyuruyorum. Ama burada kimse hayvan sevmiyor" diye dert yandı.

Beslediği kedilerin kim veya kimler tarafından öldürüldüğünü bilmediğini ifade eden Arıbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu yaptı diyemem ki, bunları Allah yarattı. Bizi nasıl yarattıysa onları da yarattı. Allah onları da çocuklarından eylesin, istedikleri bir kap su, bir lokma ekmek. Sizin çocuğunuz yok mu? Bunların ağzı var dili yok."



“Evim barkım yok kedilerim var”



Kemer’de yaşadığını ve evi barkı olmadığını anlatan Arıbaş, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bunlara ekmek yediririm, hayvansever arkadaşlarımla birilkte elimizden geldiğince kısırlaştırırız yeter ki insanlara zararı olmasın çoğalmasın diye, yağmur kış demeden kalkarız yemeklerini götürür veririz. Ben burada 3 kuruş niyetine çalışıyorum. Çocuklarımla böyle mi karşılacaktım." Civarda oturan Yasemin Demir isimli vatandaş da baktıkları kedilerin öldürülmesine tepki gösterdi.

Kemer Belediyesi barınağından gelen Veteriner Hekim Fevzi Uzun’un muayenesinden sonra kediler, barınak görevlisi tarafından gömülmek üzere barınağa götürüldü.