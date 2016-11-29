Bunu da 'insan' yaptı; sokak kedisini kurşunlamışlar!

İzmir'de bacağından silahla vurulduğu belirlenen sokak kedisi, hayvanseverler tarafından götürüldüğü veterinerin çabasıyla yeniden hayata döndürülmeye çalışılıyor. Kediyi tedavi eden veteriner hekim İsmail​ Bilgin, "Özellikle insana yakın davranan, cana yakın sokak kedisi ve köpekleri şiddete daha çok maruz kalıyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Narlıdere ilçesinde bir hafta önce yürüyemez halde bulunan sokak kedisi, hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Klinikte çekilen röntgende kedinin silahla vurulduğu, arka sağ bacağına saplanan kurşunun parçalı kırığa neden olduğu belirlendi.

Kediyi tedavi eden veteriner hekim İsmail Bilgin, kediyi elle muayene ettiğinde bacağındaki kırığı tespit ettiğini ancak kırığın üzücü sebebinin röntgenle ortaya çıktığını söyledi. Hayvanın vücuduna saplı kurşunu gördüğünde çok şaşırdığını aktaran Bilgin, "Bacakta parçalı kırığa neden olan kurşun, hayvanın genel sağlık durumunu da bozmuştu. Kurşun zehirlenmesi kaynaklı böbrek yetmezliği ve kansızlık vardı. O haldeyken kırık ameliyatı yapmak mümkün olmadığından önce kurşunu vücuttan çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Hastanın hayata bağlı olması şart"

Bilgin, kurşunun 2 gün önce çıkarılması sonrası kedinin sağlık durumunun iyiye doğru gitmeye başladığını ifade ederek, destek tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Böbrek sorunu nedeniyle bir süre serumla beslenmek zorunda kalan kedinin yemekyemeye başladığını dile getiren Bilgin, "Henüz kan değerleri istediğimiz seviyede değil. O nedenle kırık için operasyona henüz alamıyoruz. Cuma günü bir kan tahlili yapacağız, ona göre operasyon tarihi belli olacak. Önceliğimiz kurşunu çıkarmak oldu çünkü kurşun vücuda ağır metal salar, genel durumu bozar." diye konuştu.

Bilgin, kedinin 8 yaşın üstünde olduğu tahminini ifade ederek, "Bu yaştaki bir hastanın, genel durumunun bu kadar bozulmasına rağmen tekrar kendini toparlamaya başlamış olması oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Hastanın hayata bağlı olması şart, hayata tutunmadığı takdirde zaten hiçbir şey yapamazsınız. İstediğiniz kadar uğraşın sonu hüsran oluyor." diye konuştu.

Kedinin kendini toparlayıp kırık ameliyatını da atlatabilmesi halinde tamamen iyileşmesinin 1 ayı geçeceğini, iyileştikten sonra tekrar sokağına döneceğini dile getiren Bilgin, "Özellikle insana yakın davranan, cana yakın sokak kedisi ve köpekleri şiddete daha çok maruz kalıyor" dedi.