'Bunu anlamayan ya gerizekalıdır ya da...'

T24- Habertürk'te yayınlanan Hayatın İçinden programına konuşan Fazıl Say, İstanbul Kültür Başkenti programında İstanbul Senfonisi'nin olmamasını sert bir dille eleştirdi.





Almanya'nın Dortmund kentinde 13 Mart'ta prömiyerini yapan İstanbul Senfonisi konserinde dakikalar boyunca ayakta alkışlanan, dün de İtalya'nın Roma kentinde Moldovalı keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja'yla verdiği konserde İtalyan sanatseverleri büyüleyen Fazıl Say 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti çalışmalarında ayrılan bütçenin de yanlış kullanıldığını belirtti.





"400 bin euroluk bütçe var. Bu para nereye gidiyor? Biz yapamıyorsak, kültürü kim yapıyor? İstanbul Senfonisi tüm dünya ayakta alkışlanan eserse bu, Türkiye'de neden çalınmıyor. Bunlar benden soru işareti" diyen Say Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı da eleştirdi:



"Her akşam dünyanın bir yerinde konser veriyorum. Türkiye konser veriyor demektir. Bunu böyle anlamayan ya gerizekalıdır ya da kasıtlı bir tavır içindedir. Kültür Bakanımız Ertuğurul Günay da aynı tavır içinde, bunları görmezden geliyor. Kültür Bakanı'nın Dortmund'a gelmemesi de utanç vericidir bence, ayıptır. (...) O 400 bin Euro kültür harici bir yerlere gidiyor gibi geliyor."