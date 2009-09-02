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“Bunlara ayıracak vaktim yok”

Sibel Can’ın “Annemin vefatında beni aramadı” diyerek sitem ettiği Gülben Ergen’den yanıt geldi: “O da beni aramadı.”

02 Eylül 2009 03:00

Sibel Can’ın “Annemin vefatında beni aramadı” diyerek sitem ettiği Gülben Ergen’den yanıt geldi: “O da beni aramadı.”

Ergen, kendisini seven sanatçı sayısının çok az olduğunu belirterek “Benimle ilgili çok fazla sanatçı sitem ediyor. Bana değer verdiğini algılıyor ve iyi niyetle cevap vermek istiyorum. Benim hayatım çok farklı şekilde yürüyor. Bunlara ayıracak vaktim yok. Aslında söylense, herkesin söyleyecek çok şeyi var. Mesela, Atlas’ın doğumu da benim için çok önemliydi ama beni aramadı" dedi.


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