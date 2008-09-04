Bunlar oruç bozmuyor!

Diyanet İşleri Başkanlığına göre, unutarak bir şey yemek, güzel kokulu bir şey koklamak, duş alıp, diş fırçalamak, kasten yapılmadığı takdirde kusmak, kan vermek, merhem sürmek, vücuda ilaçlı bant yapıştırmak, astım hastalarının kullandığı sprey, göz, kulak ve burun damlası ile dil altı hapları, tedavi amaçlı aşı ve iğneler oruca zarar vermiyor.



Enfiye çekmek oruç bozar



Ağızdan alınacak hap, şurup ve pastil gibi şeyler doğrudan mideye geçtiği ve tedavi amaçlı olsa bile beslenme niteliği taşıdığı için orucu bozuyor. Buruna enfiye çekmek, boğaza inecek şekilde bol miktarda su çekmek de oruca zarar veriyor. Unutarak bir şey yeyip içme, yıkanma, ağza su alma, diş fırçalama (misvak kullanma), sürme çekme, eşini öpme, yağlanma ve koku sürmek orucu bozmuyor. Kusma kasten yapıldığında sadece ağız dolusu olması halinde oruç bozuluyor. Astım hastalarının kullandığı sprey, göz, kulak ve burun damlası, dil altı hapları, fitil, kulak zarında delik bulunmayanların kulak yıkatması, idrar kanalını görüntüleme, idrar kanalına ilaç akıtma, su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan başka bir maddenin vücuda girmemesi kaydıyla endoskopi, kolonoskopi yaptırmak gibi tıbbi yöntemler oruca zarar vermiyor. Kulak, burun ve göze konulan ve tamamen tedavi amaçlı ilaç ve damlalar da orucu bozmuyor. Oruçlu iken tedavi ve aşı amaçlı iğneler yapılabiliyor. Makattan ultrason çektirme, lokal anestezi, suyun bağırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi kaydıyla lavman yaptırma, herhangi bir sıvı madde almadan hemodiyalize girme, gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyon, anjiyo ve biyopsi yaptırma, kan verme vücuda ilaçlı bant yapıştırma da orucu bozmuyor.



Ağır işçi kaza edebilir



Hasta ve yolcu olanlarla gebe veya emzikli kadınlar oruç tutmayıp, normal duruma döndükten sonra oruçlarını kaza edebiliyorlar. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ise ramazan ayı boyunca her gün bir fakiri doyurarak (fidye), bu ibadeti yerine getirmiş oluyor. Geçici bir süre ağır bir işte çalışmak durumunda kalanlar, oruç tuttukları takdirde sağlıklarına bir zarar geleceğinden endişe ediyorlarsa oruç tutmayabiliyorlar. Bu kişiler, imkan bulurlarsa oruçlarını kaza edebiliyor, bulamazlarsa oruç yerine fidye verebiliyorlar.







