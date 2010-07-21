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Bunlar da Seks Partisi’nin vaatleri!

Avustralya’da gelecek ay yapılacak senato seçimlerine hazırlanan “Seks Partisi” görülmedik bir seçim kampanyasına imza atacak.

21 Temmuz 2010 03:00

T24 - Avustralya’da gelecek ay yapılacak senato seçimlerine hazırlanan “Seks Partisi” daha önce görülmedik bir seçim kampanyasına imza atacak gibi görünüyor. 

Seks Partisi’nden seçim vaatleri!..

Avustralyalıların 21. yüzyılda cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen partinin programında, ötenazinin ve tüm uyuşturucuların kişisel kullanımının yasallaştırılması, pornografi karşıtı yasaların yumuşatılması var. Partinin Başkanı Fiona Patten kişisel özgürlüğün insanların hayatını, vergi ya da göçmenlik gibi konulardan çok daha fazla ilgilendirdiğini söyledi. “Bana pornonu gösterirsen ben de sana gösteririm” gibi sloganları olan parti, muhafazakâr gruplardan büyük tepki alıyor.

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