Bunlar da İngiliz 'Kantar Ailesi'

Baba 53, anne 57, abla 21, küçük kız 19 yaşında. Her biri 100 kilonun üzerinde. Hayatlarında bir kez bile diyet yapmayı denemediler. Ama asıl önemlisi 11 yıldır ailede çalışan tek bir kişinin olmaması. Bahaneleri "Şişmanız, çalışamıyoruz".



Aldıkları sosyal yardımın ise "çikolata parasını bile karşılamadığı"ndan şikayetçiler. Oysa vergi ödeyenlerin vergilerinden onlar için yılda 22 bin Sterlin ödeme yapılıyor.



İşte İngiltere'nin fenomen ailesi. Chawner ailesi, çalışmadan yaşıyor, şişmanladıkça şişmanlıyor. Bundan sonrası için de çalışmaya niyetleri yok. 19 yaşındaki Emma ve ablası Samantha (21) da aynen baba Philip ve anne Audrey gibi bir iş bulup çalışmayı hiç düşünmüyor.



Emma'nın okula gitmek dışında bu yaşa kadar yaptığı tek aktivite, 2007 yılında bir televizyon şarkı yarışmasına katılmak oldu. Ama daha ilk seansta elendi.



11 yıldır çalışmayan anne ile baba da kendilerine bağlanan yıllık 22 bin sterlinlik sosyal yardımın yetersizliğinden şikayetçi. Anne Audrey "Ailemizde şişmanlık çok yaygın. Şişman olmak bizim suçumuz değil. Devlet bize yardım etmek zorunda. Ama yardım yetersiz. Yiyeceğimizi zor karşılıyor" diyor.



"Hiç diyet yapmayı denediniz mi?" sorusuna ise aileden hiç kimse "Evet" cevabını veremiyor.



Aile bireylerinin gün boyunca yaptıkları tek şey, televizyon izlemek. Anne Audrey "Sabah kalkar kalkmaz televizyonu açıyoruz. Bazen televizyon izlemekten yoruluyoruz. O zaman da gidip biraz kestiriyoruz" diyor.



Chawner ailesinin günlük kalori tüketimi normal insanların kalori tüketimini çok aşıyor. Sofralarından ise etli yemekler hiç eksik olmuyor. Gün boyunca da cips ve çikolata atıştırıyorlar.



İngiliz gazetelerine konu olan ailenin durumu, okuyucuların sinirlerini bozdu. Pek çok okuyucu bu aileye devlet yardımının sürdürülmesine tepkisini yorumlarıyla ortaya koydu.



Aileye sosyal yardım miktarı her yıl otomatik olarak artırılıyor.





